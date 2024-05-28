Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Рафахе: погибли женщины и дети

Сегодня рано утром ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев в районе города Рафах, на юге сектора Газа. По предварительной оценке, в результате погибли больше 40 палестинцев, в основном — женщины и дети.

Бомбили зону, которую ранее сами израильтяне обозначали как безопасную для проживания. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Хатем Омар.

Город Рафах подвергся израильской бомбардировке. В результате погибло большое количество людей, особенно в районе Аль-Баркасат на северо-западе Рафаха. Это именно тот район, который израильская армия называла «безопасным».

«Вчера ночью мы готовились ко сну, и вдруг стало светло как днем. Начался хаос, мы услышали несколько взрывов. Потом мы вышли на улицу и обнаружили повсюду мертвых товарищей. Парень рядом молился, он был ранен осколками. Куда нам бежать теперь, где прятаться? Мы убегали много раз, но безопасного места так и не нашли», — говорит Амира Абу Нада.

Израильская армия разрушила также три дома в других районах города, в результате чего погибли и были ранены множество людей, особенно в районе израильских поселений к востоку от города, где расположен восточный лагерь.

Многие из тех, кто собрался в палаточных лагерях в Рафахе, скитаются по Газе с октября. При нехватке еды и воды и без всяких гарантий безопасности.

«Мы — беженцы из северной части Газы, и ЦАХАЛ сообщил нам, что этот район — зона безопасности. Мы построили здесь палатку вместе с другими семьями. Вдруг ночью началась бомбардировка, наши дети погибли, женщины. Нам обещали, что здесь безопасная зона, но в Газе нет безопасных зон. Мы не можем больше с этим справиться, мы не можем уехать в другое место, у нас нет денег и нам некуда идти, везде опасно», — говорит Камаль Аль Аттар.

В больницах сектора Газа также сообщили о большом количестве убитых и раненых. В городе большое количество разрушенных домов. Кроме того, в район введена военная техника.

Ночные события комментируют в армии Израиля. По официальной версии ЦАХАЛ, самолет ВВС Израиля в результате удара, нанесенного по данным разведки ЦАХАЛа и МСА, уничтожил террориста Ясина Рабиа, командующего руководством ХАМАСа в Иудее и Самарии, а также Халеда Нагара, высокопоставленного чиновника крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии. Удар был нанесен в районе Таль ас-Султан, на северо-западе Рафаха, на основе точных разведданных.

«Естественно, в войне такого масштаба и интенсивности случаются и тяжелые моменты. Некоторые инциденты, такие как прошлой ночью в Рафахе, очень серьезны. Детали находятся на стадии расследования, итоги которого мы обязуемся довести до всеобщего сведения. Армия Израиля сожалеет о любом вреде, нанесенном гражданскому населению в ходе войны», — говорит израильский военный адвокат Йифат Томер Йерушалми.

Сейчас в Рафахе израильские военные, они обследуют территорию. Возможно, ведут поиски бойцов ХАМАС. В любом случае, эта территория по-прежнему является «красной зоной». Израильские солдаты по-прежнему наносят удары по этому району.