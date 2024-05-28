«Никто никому не принадлежит»: муж Нюши оправдывает свои измены

Подкрепить свою точку зрения Игорь Сивов решил с помощью психолога.

В начале мая певица Нюша рассказала, что спустя семь лет брака разводится со своим мужем бизнесменом Игорем Сивовым. Уже в конце месяца их разрыв был подтвержден соответствующим судебным иском.

Поклонники долгое время гадали, что могло стать причиной развода. Возникали слухи о неверности супруга, но точных подтверждений тому не было. Однако на своем YouTube-шоу Игорь Сивов в беседе с психологом Леонидом Тальписом признался, что вообще не верит в такое понятие как «измена».

«На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система. Никто никому не принадлежит», — рассказал Тальпис.

С последними словами и со многими утверждениями специалиста 43-летний предприниматель был согласен. Например, как и с тем, что если люди связаны друг с другом, то они также могут быть связаны и с другими людьми.

На интервью Сивов затронул тему, откуда в обществе появилось современное значение неверности. По словам психолога, все из-за имущества. Богатым людям было важно, чтобы их наследство передавалось по роду, если в этой истории возникал кто-то «третий», то был риск появления конкурента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Нюша предстала перед поклонниками в новом образе без бровей.