«Никто никому не принадлежит»: муж Нюши оправдывает свои измены

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 93 0

Игорь Сивов обсудил с психологом тему измен в отношениях

«Никто никому не принадлежит»: муж Нюши оправдывает свои измены

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подкрепить свою точку зрения Игорь Сивов решил с помощью психолога.

В начале мая певица Нюша рассказала, что спустя семь лет брака разводится со своим мужем бизнесменом Игорем Сивовым. Уже в конце месяца их разрыв был подтвержден соответствующим судебным иском.

Поклонники долгое время гадали, что могло стать причиной развода. Возникали слухи о неверности супруга, но точных подтверждений тому не было. Однако на своем YouTube-шоу Игорь Сивов в беседе с психологом Леонидом Тальписом признался, что вообще не верит в такое понятие как «измена».

«На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система. Никто никому не принадлежит», — рассказал Тальпис.

С последними словами и со многими утверждениями специалиста 43-летний предприниматель был согласен. Например, как и с тем, что если люди связаны друг с другом, то они также могут быть связаны и с другими людьми.

На интервью Сивов затронул тему, откуда в обществе появилось современное значение неверности. По словам психолога, все из-за имущества. Богатым людям было важно, чтобы их наследство передавалось по роду, если в этой истории возникал кто-то «третий», то был риск появления конкурента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Нюша предстала перед поклонниками в новом образе без бровей.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
88.44
-0.25 96.24
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку
0:53
В Армении приостановили вещание российского Первого канала
0:35
Преподал урок права: Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины
0:17
Иногда созваниваются: как изменились отношения солиста «На-На» Жеребкина с Алибасовым
23:59
Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе
23:42
В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Сейчас читают

Целое «Лебединое озеро» самолюбования: что не так с главным русским балетом в Казани?
В России изобрели безболезненный и бескровный метод удаления геморроя
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео