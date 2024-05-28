Полицейского из Москвы задержали при получении взятки в размере 25 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 3 641 0

В Смоленске задержали оперуполномоченного из Москвы за вымогательство взятки

Полицейского из Москвы задержали при получении взятки в размере 25 млн рублей

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Правоохранитель собрал данные на совершившего преступления гражданина и своеобразно предложил ему помочь избежать наказания.

В Москве оперативники собственной безопасности (УСБ) столичной полиции и УМВД России по Смоленской области пресекли противоправные действия сотрудника. Правоохранителя задержали при получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Предварительно установлено, что в октябре 2023 года оперуполномоченный УВД по ТиНАО Москвы получил сведения о причастности гражданина к ряду противоправных действий. Полицейский собрал информацию о частной жизни последнего и предложил помочь избежать наказания за вознаграждение в размере 25 миллионов рублей.

Они встретились в Смоленске в воскресенье, 26 мая. Правоохранители взяли оперуполномоченного с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Когда вина подозреваемого подтвердится, то он будет уволен из органов и понесен наказание в установленном законом порядке.

Как уточнил источник в правоохранительных органах в беседе с 5-tv.ru, полицейский пришел на встречу с гражданином, который принес взятку, 26 мая в 21:35 по местному времени. Передача денег должна была состояться на одной из автостоянок Смоленска. При этом отмечается, что купюры были муляжом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замгубернатора Кубани Сергей Власов задержан при получении взятки. Известно, что чиновник курировал строительную сферу.

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