Путин: поляки не уйдут из Украины, если зайдут туда контингентом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 223 0

Российский лидер прокомментировал угрозы поляков отправить своих военных на помощь ВСУ.

Путин: поляки не уйдут из Украины, если зайдут туда контингентом

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Поляки не уйдут с территории Украины, если зайдут на нее контингентом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

Глава государства отметил, что польские власти заявляют о готовности направить свой контингент на Украину, хотя там и сейчас много наемников из Польши, повсеместно на линии боевого соприкосновения слышна польская речь.

«Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда. Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли», — подчеркнул Путин.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza ранее заявил, что польские власти допускают возможность отправки войск на Украину.

«Мы не должны исключать никакие варианты», — сказал он.

На днях Spiegel сообщил, что Польша и страны Балтии намерены ввести на Украину войска, если Вооруженные силы РФ добьются стратегического прорыва на восточном фронте. Об этом их политики предупредили немецкую сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше рассматривают возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

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