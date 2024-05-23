В Польше рассмотрят возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Польша рассматривает возможность применения систем ПВО для уничтожения над Украиной российских ракет, которые могут залететь на территорию страны. Об этом сообщил официальный представитель польского МИД Павел Вронский.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения. Но никаких решений в этом деле нет», — цитирует дипломата агентство «Укринформ».

Украина, добавил Вронский, уже обращалась к Польше с подобными предложениями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олаф Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины.