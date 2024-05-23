В Польше рассмотрят возможность сбивать российские ракеты над Украиной
Вопрос изучается властями страны с юридической и технической точек зрения.
Фото: www.globallookpress.com / Jakob Ratz
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Польша рассматривает возможность применения систем ПВО для уничтожения над Украиной российских ракет, которые могут залететь на территорию страны. Об этом сообщил официальный представитель польского МИД Павел Вронский.
«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения. Но никаких решений в этом деле нет», — цитирует дипломата агентство «Укринформ».
Украина, добавил Вронский, уже обращалась к Польше с подобными предложениями.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олаф Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины.
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