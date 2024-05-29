Неожиданные свойства: омега-3 снижает уровень агрессии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 672 0

Омега-3 способствует снижению агрессии

Неожиданные свойства: омега-3 снижает уровень агрессии

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Pfeiffer

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Эффект виден вне зависимости от пола, возраста и других факторов.

Омега-3 способствует снижению уровня агрессии. Такую информацию опубликовали в научной статье в журнале Aggressive and Violent Behavior.

Специалисты провели исследования, в ходе которых установили, что добавка снижает уровень агрессии на целых 30%. Правда, есть и минусы — эффект не долгосрочный.

Авторы работы Эдриан Рейн и Лия Бродрик уверены, что омегу-3 стоит назначать при лечении людей с расстройствами поведения, как дополнительную меру. Ее неоспоримым плюсом также можно назвать безвредность, ведь по сравнению с препаратами для пациентов с проблемами, связанными с агрессивными состояниями, омега, по своей сути, является просто витамином, который благоприятно влияет помимо центральной нервной системы и на другие органы.

Естественным путем омега-3 попадает в организм человека в слишком маленьком количестве. Это связано с тем, что она содержится в продуктах, не особо популярных среди большей части населения.

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