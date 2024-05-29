«Потерял актуальность»: как отразится на Белоруссии приостановка действия ДОВСЕ

Решение Минска по договору о вооруженных силах в Европе демонстрирует его намерение не сидеть сложа руки.

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить действие в стране Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является формальным. Он этим шагом показал, что Минск не намерен бездействовать, пока дивизии НАТО скапливаются у границы республики. Об этом рассказал политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Эксперт напомнил, что Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2008 году, а вышла из него в 2022-м. Белоруссия была одной из немногих стран, которая наряду с Россией ратифицировала этот договор. Следует отметить, что страны Североатлантического альянса этого так и не сделали.

«Присоединение к России и демонстрация того, что Белоруссия не будет сидеть сложа руки в то время, как у ее границ появляются все новые и новые натовские дивизии, натовское вооружение и тому подобное, что ее территория тоже может использоваться как огромный склад вооружений, ну, уже для России. <…> По большей части это, конечно, все-таки формальнейшее», — сказал Трухачев.

Причем на Белоруссии приостановка ее участия в ДОВСЕ никак не скажется. И без того проводятся учения, вводятся санкции в отношении республики, хотя ограничения не такие жесткие по сравнению с теми, что распространились на Россию.

«Ну, вот примерно ее разделить на двое. Вот будет то, что в отношении Беларуси. Да нет, ничего не поменяется», — добавил эксперт.

Политолог также объяснил, почему Договор об обычных вооруженных силах в Европе потерял свою жизнеспособность. Дело в том, что страны Прибалтики не присоединились к ДОВСЕ, а вступили в НАТО. Такой шаг означал, что эти государства могут использоваться в качестве огромного неконтролируемого склада вооружения в непосредственной близости у границ России с прямой угрозой Санкт-Петербургу. Как отметил доцент РГГУ, от эстонской границы до российского города расстояние составляет всего 140 километров.

«Собственно, уже тогда, уже в 2004 году, 20 лет назад, он потерял свою актуальность, по крайней мере для России», — подчеркнул Трухачев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. Совет Республики Национального собрания одобрил соответствующий законопроект 6 мая.

Приостановление действия ДОВСЕ означает, что белорусская сторона больше не будет уведомлять в установленном договором порядке о своих обычных вооружениях и технике. Также с этого момента Республика не обязана принимать и проводить инспекции, цель которых — соблюдение ограничений.