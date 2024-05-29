В аэропорту Внуково задержали подозреваемого в афере на 500 млн рублей блогера

Фигурант организовал фирму по биржевому трейдингу и призывал людей вкладывать в нее деньги.

В Москве задержали уроженца Башкирии Азата Байбурина по подозрению в присвоении 500 миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Байбурина задержали 26 мая в 11:00 в международном аэропорту Внуково. Блогер, находившийся в розыске, подозревается в мошенничестве. Отмечается, что мужчина был дактилоскопирован, сфотографирован и отработан по базам.

В 2018 году Байбурин организовал фирму по биржевому трейдингу и призывал людей вкладывать в нее деньги. Таким образом он обманул более 500 человек, а ущерб от его действий составил свыше 500 миллионов рублей.

В 2021 году Байбурин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупнмо размере. Блогера объявили сначала в федеральный, а позднее и в международный розыск. Зимой 2022-го Гагаринский районный суд Москвы поставил поместить Байбурина под стражу на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Смоленске задержали оперуполномоченного из Москвы за вымогательство взятки. Правоохранитель собрал данные на совершившего преступления гражданина и своеобразно предложил ему помочь избежать наказания.