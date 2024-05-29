Наследие Арнольда Каца: в Новосибирской филармонии прошел уникальный концерт

В начале июня филармония отпразднует 85-летие, а в сентябре ее основателю могло бы исполниться 100 лет.

Народный артист России Сергей Ролдугин выступил в Новосибирской филармонии в рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея главного дирижера и создателя филармонии Арнольда Каца.

Столетие Кац мог бы отпраздновать в сентябре. Этот год вообще стал юбилейным для Новосибирской филармонии. В начале июня ей самой исполнится 85 лет.

«Арнольд Кац своим творчеством создал мостик от богатых музыкальных традиций прошлого к музыкальной современности. Его наследие определило славу и достижения Новосибирской филармонии», — прокомментировал виолончелист Сергей Ролдугин.

Организаторы концерта подготовили слушателям в Новосибирске гениальные музыкальные произведения, которые прозвучали в филармонии впервые. В этот день симфоническим оркестром филармонии дирижировал Димитрис Ботинис, который вернулся из гастрольной поездки в Белоруссии, где проходили Дни культуры Новосибирской области.

Солистом выступил сам Ролдугин, он исполнил «Элегию» из фортепианного цикла Сергея Васильевича Рахманинова «Пьесы-фантазии» в аранжировке для виолончели и оркестра, сделанной известными музыкантами Александром Власовым и Алексеем Орловецким, и два романса для виолончели с оркестром Иоганна Штрауса, сына Иоганна Штрауса.

Также в Новосибирской филармонии впервые прозвучала оркестровая поэма Сергея Васильевича Рахманинова «Остров мертвых». А завершилась концертная программа «Симфоническими танцами», которые стали последним симфоническим произведением Рахманинова.

Виолончелист Сергей Ролдугин основал Санкт-Петербургский Дом музыки, который открыл свои двери в 2006 году. Сегодня этот центр готовит молодых российских солистов к международным музыкальным конкурсам. Дом музыки сегодня также занимается организацией мастер-классов и камерных концертов молодежных проектов.