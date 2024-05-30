После паводка: Путин встретился с губернатором Оренбургской области

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Путин встретился с губернатором Оренбургской области

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Президент попросил не тянуть с ликвидацией последствий разгула стихии.

Как ликвидируются последствия весенних паводков, доложил президенту глава Оренбургской области. Именно она больше всего пострадала кот подъема воды в реках.

Были подтоплены более 12 тысяч домов и около 17 тысяч приусадебных участков. До сих пор некоторые семьи остаются в пунктах временного размещения.

«Индексация, которая в предыдущие годы несколько лет не индексировалась — все подписано, все есть, постановление направлено и находится в Минфине и правительстве. Надеемся, чтобы в этой логике, как по срокам, так и по индексации будут приняты, а мы, со своей стороны, работу проводим. Вот материалы, которые у вас тоже есть, почти 90% рассмотрены и деньги перечислены. Более семи миллиардов рублей работают, мы продолжаем, ну и, соответственно, по инфраструктуре, практически завершили ее. И по газу, и по воде, и по электроэнергии, и по дорогам все уже близко к 100%», — доложил президенту Денис Паслер.

«Денис Владимирович, не затягивайте только, если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, ладно? Прям сразу же, не тяните. Лето начинается, уже надо срочно организовывать все работы», —заметил Владимир Путин.

«Вы правы во всем, потому что, конечно, вода отходит, начинается активная работа по просушке, по ремонтам. Люди ждут деньги, поэтому, да», —ответил ему Паслер.

«Прямо обращайтесь, ладно? Договорились», — завершил президент.

Тема:
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