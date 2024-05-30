В Крыму предотвращена серия терактов на железнодорожных объектах

После взрыва на путях Киев хотел нанести ракетный удар по поезду в Крыму
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Разведка Украины завербовала пятерых жителей полуострова для своих целей, четверо их них задержаны.
Российские силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, которые готовились пятью агентами Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовали пятерых жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима. Агенты собирали и передавали Киеву данные о местах дислокации и передвижениях армии РФ, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса.
Они также снабжали противника сведениями об организации охраны и обороны Крымского моста, о подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. В планах агентов было еще совершение терактов на ж/д путях в разных районах Крыма и блокировка движения поездов, в том числе военного назначения.
Управлял группировкой россиянин, он погиб при детонации самодельного взрывного устройства, когда боеприпас извлекали из схрона. Остальных подозреваемых преступников задержали. Они признали свою вину, сотрудничают со следствием.
В ходе обысков в местах проживания фигурантов силовики изъяли четыре СВУ, каждое из которых весит примерно один килограмм. Еще были найдены автомат ААК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, различные патроны и детали оружия, а также средства связи, подтверждающие контакты агентов с разведкой Украины.
Возбуждены уголовные дела за подготовку к теракту и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны. Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Украины атаковать российский регион.
Россия продолжает тем временем проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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