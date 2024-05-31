Задом наперед: поклонники Пэрис Хилтон возмущены ее халатным отношением к детям

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 51 0

Поклонники Пэрис Хилтон возмущены ее халатным отношением к детям

Задом наперед: поклонники Пэрис Хилтон возмущены ее халатным отношением к детям

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jennifer Bloc

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Что именно так беспокоит публику?

Американская актриса Пэрис Хилтон в очередной раз шокировала публику халатным обращением с собственными детьми. В этот раз волну возмущений вызвала фотосессия знаменитости с отдыха на Гавайях, которую та опубликовала в социальных сетях.

В кадре годовалый сын Хилтон сидит в бассейне в спасательном жилете, который надет задом наперед. Подписчики не оценили такой подход к безопасности ребенка, указав, что звездную маму не волнует, что малыш даже не может шевелить руками.

«Эй, мамочка, это подсказка от другой мамы, я думаю, что это наоборот», — прокомментировала кадры одна из подписчиц знаменитости.

Кроме того, общественность беспокоит, что в своем возрасте мальчик только научился ползать. Поклонники подозревают, что ребенок звезды отстает в развитии или даже серьезно болен.

Стоит заметить, что Хилтон, по мнению публики, постоянно ставит жизнь своих детей под угрозу. Несколько недель назад она опубликовала фото с малышами в автомобиле. Внимательные пользователи заметили, что она не только неправильно установила детские кресла в салоне, но еще и не смогла застегнуть ремни безопасности, как полагается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка.

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