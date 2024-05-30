«Способствует лишь одному»: почему Белоруссия решила выйти из ДОВСЕ

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Эксклюзив 1 278 0

Политолог Бредихин: выход Белоруссии из ДОВСЕ — дружеский шаг по отношению к РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com /© Maksim Konstantinov; Личный Архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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В связи с чем Минск пошел на такой шаг?

Решение выхода Белоруссии из ДОВСЕ было принято на фоне последней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

В рамках встречи главы государств обсудили дальнейшие шаги по реализации дорожных карт интеграции, а также развитие взаимодействия Москвы и Минска.

«Между нашими странами, видимо, был обсужден вопрос о том, есть ли смысл Белоруссии состоять в международных организациях, которые либо исключили, либо негативно выступают в отношении Российской Федерации», — считает эксперт.

Специалист отмечает, что такой жест можно назвать максимально дружеским, братским и во многом символическим по отношению к РФ, и расценивать как шаг поддержки России со стороны Белоруссии в рамках дальнейшей союзной интеграции наших стран.

По словам политолога, после событий, произошедших в Белоруссии в 2020 году, власти республики должны были вообще выйти из всех международных организаций. А сейчас происходит то, что можно назвать «исправлением ошибок».

«Александр Григорьевич прекрасно понимает, что дальнейшее нахождение Белоруссии в подобных международных институтах может способствовать лишь одному — возможности контрнагнетания внешними акторами обстановки в стране, ее ухудшению», — подчеркивает Бредихин.

Таким образом благодаря выходу Белоруссии из ДОВСЕ Союзное государство может лишиться одного из внешних контролеров и дать импульс для развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на Белоруссии приостановка действия ДОВСЕ.

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