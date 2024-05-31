Злаковый вопрос: Евросоюз утвердил заградительные пошлины на российское зерно
Евросоюз утвердил заградительные пошлины на российское зерно
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
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Только кто в итоге получит выгоду от новых санкций против РФ, а кто — вновь будет вынужден переплатить?
В попытках ослабить Россию, но только в экономическом плане, упражняется Европа. Совет ЕС утвердил решение о введении таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно.
Оно вступит в силу 1 июля. С этого дня заградительные тарифы начнут действовать в отношении зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. Правда в том же Евросоюзе признают, что мера в большей степени негативно отразится именно на странах сообщества. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.
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