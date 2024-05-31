Война двух кланов? В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт Трампу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

Представитель Белого Дома Сэмс: приговор Трампу справедлив

Война двух кланов? В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт Трампу

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

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Уважает ли Вашингтон свои же законы?

Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт бывшему президенту США Дональду Трампу. На решение присяжных отреагировал представитель американской администрации Иан Сэмс. Он подчеркнул, что Вашингтон уважает свои же законы.

«Мы уважаем верховенство закона», — заявил Сэмс.

Экс-главу Белого дома суд присяжных признал виновным в 34 пунктах по делу о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Приговор Дональду Трампу внесут 11 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, приговоренным к уголовной ответственности. Экс-глава Белого дома отметил, что это решение полностью продиктовано администрацией нынешнего лидера Джо Байдена. По его словам, главная цель демократов — это навредить политическому оппоненту.

Трамп назвал вердикт присяжных «позором» и заявил, что не является виновным и собирается бороться до конца.

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