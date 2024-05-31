Солнечный круг: первая помощь самому себе при тепловом ударе

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 62 0

Врач Умрюхин: сбалансированное питание помогает лучше перенести летнюю жару

Солнечный круг: первая помощь самому себе при тепловом ударе

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov

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Почему во время перегрева организма нужно пить кофе?

Тепловой удар нередко застает людей врасплох, выбивая из колеи слабостью и ощущением липкости кожи — это признаки перегрева организма. Быстро привести себя в норму помогут три способа, сообщил в беседе с KP.RU доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

«Прежде всего, надо привести артериальное давление в норму», — призвал врач.

Первым делом нужно переместиться в тень, но не просто так — необходимо сесть, а лучше лечь, отметил эксперт. Дальше разместить ноги немного выше уровня головы, это действенный способ, чтобы кровь стала лучше добираться до сердца и мозга.

Умрюхин рекомендует охлаждать организм обычным обливанием водой из бутылки. В ином случае можно просто перебраться в тень или же просто в прохладное место. Финальный этап — восстановление баланса жидкости, можно пить воду, но не только.

«Можно выпить чай или кофе, но лучше всего подходит вода», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Что касается еды, то Умрюхин указал, что полноценное питанием поможет легче перенести жару. Он также предупредил, что достаточно загорать на солнце всего 30-60 минут в день, больше — излишне. Это особенно касается пожилых людей, у которых риск перегреться гораздо выше.

Ранее 5-tv.ru писал, как стоит правильно ухаживать за кожей лица в сильную летнюю жару.

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