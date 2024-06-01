«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк

Артист рассказал, в чем с умершей актрисы стоит брать пример.

Анастасия Заворотнюк сочетала в своем характере трудолюбие, уважение и отсутствие желания скандалить. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный на церемонии прощания с актрисой.

«Она великолепная телеведущая, актриса. Но, самое главное, что она великолепный человек. Очень мало в актерской среде людей, где все соединяется: трудолюбие, любовь, уважение, отсутствие желания скандалить. Настя в этом плане большой пример для подражания всем молодым актерам», — рассказал Запашный.

Также знаменитый дрессировщик вспомнил о первой и последней встрече с Анастасией Заворотнюк.

«Не ожидал, что это будет последняя встреча. Помню, как я с ней познакомился — вот это было неожиданно. На телевизионной съемке сама Заворотнюк подходит общается как будто мы тысячу лет знакомы. Но меня это сразу произвело впечатление», — признался артист.

Эдгард Запашный признался, что смерть Анастасии Заворотнюк очень «несправедлива». Он признался, что близкими друзьями они с актрисой не были, но иногда общались.

«Неправильно. Несправедливо. Петр там сидит… Многих людей она оставила одинокими, поклонников. Мне очень жаль», — заключил Запашный.

Ранее 5-tv.ru писал, что прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре.