«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк
Эдгард Запашный: Заворотнюк многих людей оставила одинокими
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Артист рассказал, в чем с умершей актрисы стоит брать пример.
Анастасия Заворотнюк сочетала в своем характере трудолюбие, уважение и отсутствие желания скандалить. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный на церемонии прощания с актрисой.
«Она великолепная телеведущая, актриса. Но, самое главное, что она великолепный человек. Очень мало в актерской среде людей, где все соединяется: трудолюбие, любовь, уважение, отсутствие желания скандалить. Настя в этом плане большой пример для подражания всем молодым актерам», — рассказал Запашный.
Также знаменитый дрессировщик вспомнил о первой и последней встрече с Анастасией Заворотнюк.
«Не ожидал, что это будет последняя встреча. Помню, как я с ней познакомился — вот это было неожиданно. На телевизионной съемке сама Заворотнюк подходит общается как будто мы тысячу лет знакомы. Но меня это сразу произвело впечатление», — признался артист.
Эдгард Запашный признался, что смерть Анастасии Заворотнюк очень «несправедлива». Он признался, что близкими друзьями они с актрисой не были, но иногда общались.
«Неправильно. Несправедливо. Петр там сидит… Многих людей она оставила одинокими, поклонников. Мне очень жаль», — заключил Запашный.
Ранее 5-tv.ru писал, что прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре.
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