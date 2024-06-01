Захарова: Запад делает все, чтобы не признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Дипломат также подчеркнула, что во время ВОВ Советский союз понес самые большие потери.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны будут делать все, чтобы не признавать геноцидом блокаду Ленинграда. Об этом она рассказала в интервью ИА Регнум.

«Они будут делать все, как это сейчас продемонстрировала Германия, чтобы не признать очевидное. А это же, конечно, был геноцид», — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что во время Великой Отечественной войны СССР понес самые большие потери. А блокада Ленинграда и вовсе является «беспрецедентным случаем» в истории человечества.

В марте Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида народов Советского союза блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

Российская сторона считает зверства времен Великой Отечественной войны геноцидом советского народа, что закреплено решением Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и в заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ.