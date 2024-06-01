Оксана Самойлова показала, как изменились ее ягодицы после тренировок

Блогер уверяет, что получила видимый результат за один курс упражнений.

Жена российского рэпера Джигана — Оксана Самойлова — показала результат тренировок, опубликовав фото своих ягодиц «до» и «после», передает издание Газета.ру.

Самойлова сделала фото днем и вечером, чтобы оценить эффект после тренировки. Звезда отметила, что она получила видимый результат даже за один курс упражнений. Судя по снимкам, после физических упражнений ее ягодицы стали более подтянутыми.

Знаменитость нередко транслирует в своем блоге здоровый образ жизни. Оксана рассказывала, что ей тяжело набирать вес. Во время стресса звезда сильно худеет, а не поправляется. Для увеличения мышечной массы блогер старается каждый день заниматься спортом.

Она также подчеркивала, что не любит «тощую» фигуру, однако в эти периоды фанаты делают ей комплименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова неожиданно занялась инкубацией яиц — знаменитость пытается вывести цыплят и утят в домашних условиях.