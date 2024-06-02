Трамп заявил о готовности рассекретить документы по терактам 11 сентября

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Трамп рассекретит документы по терактам 11 сентября в случае победы на выборах

Трамп заявил о готовности рассекретить документы по терактам 11 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Steve Wood - Code

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Кандидат в президенты США предаст сведения огласке ради «восстановления утраченного доверия к американским институтам».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп готов рассекретить документы по терактам 11 сентября 2001 года в случае своей победы на выборах. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Также Трамп готов обнародовать документы по убийству в 1963 году президента США Джона Кеннеди и уголовному делу обвиненного в половых преступлениях и организации проституции финансиста Джеффри Эпштейна.

Трамп пояснил, что сделает это ради восстановления утраченного доверия к американским институтам.

Сам бывший президент США на днях был признан виновным в подделке документов и секретных платежах за умалчивание компрометирующего материала о себе.

Речь идет об интимной связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщина заявила, что ей заплатили за молчание об их отношениях. Происходило все, по ее словам, во время президентской кампании 2016 года, однако после того, как Трамп стал президентом, она решила обвинить его в домогательствах. Приговор Трампу вынесут 11 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп завел аккаунт в TikTok.

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