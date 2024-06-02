Теперь в TikTok: Трамп завел аккаунт в популярной у молодежи соцсети
Аккаунт Трампа TikTok набрал уже более миллиона подписчиков
Фото: Reuters / Brendan McDermid
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На аккаунт политика подписались уже более миллиона пользователей.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп завел в социальной сети TikTok верифицированный аккаунт под ником realdonaldtrump. По состоянию на 17:30 по московскому времени число подписчиков составляет 1,1 миллиона пользователей. Пока что публикаций в аккаунте Трампа нет.
Кроме того, СМИ ранее писали, что на странице был опубликован видеоролик, где политик посещает одно из мероприятий UFC. В видео директор UFC Дэйна Уайт указывает на Трампа, стоящего рядом, и замечает, что он «теперь в TikTok».
«Это для меня честь», — сказал Дональд Трамп в следующем кадре.
Ранее действующий президент США Джо Байден заявил о намерении заблокировать TikTok в стране. С осуждением данной инициативы выступил предприниматель Илон Маск. По мнению изобретателя, такой шаг противоречит принципам свободы слова и выражения мнений в Америке.
Ранее 5-tv.tu рассказывал, что в Европе заявили о возможной блокировке TikTok.
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