Теперь в TikTok: Трамп завел аккаунт в популярной у молодежи соцсети

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Аккаунт Трампа TikTok набрал уже более миллиона подписчиков

Теперь в TikTok: Трамп завел аккаунт в популярной у молодежи соцсети

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Тема:
Выборы президента США 2024

На аккаунт политика подписались уже более миллиона пользователей.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп завел в социальной сети TikTok верифицированный аккаунт под ником realdonaldtrump. По состоянию на 17:30 по московскому времени число подписчиков составляет 1,1 миллиона пользователей. Пока что публикаций в аккаунте Трампа нет.

Кроме того, СМИ ранее писали, что на странице был опубликован видеоролик, где политик посещает одно из мероприятий UFC. В видео директор UFC Дэйна Уайт указывает на Трампа, стоящего рядом, и замечает, что он «теперь в TikTok».

«Это для меня честь», — сказал Дональд Трамп в следующем кадре.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил о намерении заблокировать TikTok в стране. С осуждением данной инициативы выступил предприниматель Илон Маск. По мнению изобретателя, такой шаг противоречит принципам свободы слова и выражения мнений в Америке.

Ранее 5-tv.tu рассказывал, что в Европе заявили о возможной блокировке TikTok.

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