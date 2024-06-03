Удивительный кактус: в петербургском Ботаническом саду расцвела «Царица ночи»

Цветение может длиться всего несколько часов. И застать его — большая удача.

В ботаническом саду Санкт-Петербурга расцвела «Царица ночи». Это такой экзотический кактус родом из Северной и Южной Америки. Сотрудники зоосада отмечают, что застать цветение — большая удача. Оно может длиться всего несколько часов — бутоны распускаются ближе к ночи, а к утру уже увядают.

«Большинство бутонов цветут в одну или две ночи. Но если бутонов много, а в жарких странах их больше ста может быть на старом, крупном, хорошо чувствующем себя растении, то это может быть несколько ночей», — рассказывают экскурсовод Полина Тропина.

В Россию тропический кактус завезли еще в начале XVIII века. С тех пор «Царица ночи» стала достопримечательностью, увидеть которую стремятся и жители города, и туристы.