«Много сумбура и нервов»: что дочь Михайлова думает о предстоящей свадьбе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Дочь Александра Михайлова захотела тихую и скромную свадьбу

«Много сумбура и нервов»: что дочь Михайлова думает о предстоящей свадьбе

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Когда Мирослава вместе со своим возлюбленным отправятся в ЗАГС?

В жизни дочери народного артиста РСФСР Александра Михайлова — Мирославы — произошли приятные перемены. Совсем скоро она станет женой. О том, какую свадьбу она хотела бы, будущий зять знаменитости Анатолий Черников рассказал в беседе с изданием KP.RU.

Предложение руки и сердца Мирослава получила недавно. Это случилось во время гала-концерта в рамках XI Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Там она сначала выступила с песней, а после ее спутник неожиданно поднялся на сцену с букетом цветов и опустился перед девушкой на одно колено. Мирослава не сдерживала своих эмоций и сразу же ответила согласием на предложение выйти замуж, обняв возлюбленного.

«Знала, что это должно было произойти рано или поздно. Но очень много эмоций, что это случилось таким образом. Дар речи, возможно, потерялся. Очень много сумбура и нервов, но при этом такие эмоции остаются на всю жизнь», — рассказала Мирослава.

Мирослава и Анатолий вместе более пяти лет. Instagram* / miroslavaalexandrovna

Решение дочери Михайлов одобрил. На том концерте он вместе супругой вышел на сцену и дал напутственные слова паре. Жених и невеста пока не успели подать заявление в ЗАГС. Сделать это они намерены по возвращении в Москву.

«Свадьбу хотим тихую, скромную, семейную», — признался Анатолий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошла свадьба вдовы Пьера Нарцисса с его другом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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