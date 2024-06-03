«Нацистские подходы»: в МИД РФ оценили соблюдение прав человека на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

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«Нацистские подходы»: в МИД РФ оценили соблюдение прав человека на Украине

Фото: Reuters / Thomas Peter

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Дерусификация в Незалежной уже достигла апогея в сфере образования, подчеркнули в ведомстве.

Киевский режим запретил в стране все русское — от языка до СМИ. Об этом говорится в докладе Министерства иностранных дел России о нарушении прав человека на Украине. Текст документа обнародован на сайте ведомства.

«Нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. К настоящему моменту в этой стране запрещено все русское (язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ). Процесс дерусификации достиг апогея в сфере образования», — говорится в нем.

В частности, на Украине запрещено преподавание и личное общение на переменах в школе на русском языке и его изучение, а написанные на нем книги изымаю из библиотек и сдают в макулатуру, из программ по литературе исключены все произведения российских и советских (за исключением украинских) авторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека открыл дело против Киева из-за пыток бойца РФ. Речь идет о Денисе Резникове, которы отправился в зону СВО добровольцем, но его взяли в плен ВСУ.

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