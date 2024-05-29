«Резников против Украины»: ЕСПЧ открыл дело против Киева из-за пыток бойца РФ

Тема российских военных, попавших в плен ВСУ, будут обсуждаться на саммите в Швейцарии.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс по делу в отношении Украины о пытках российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева в беседе с РИА Новости.

«Запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции», — сказала она.

Материалами дела и апелляцией занимается адвокат, добавила Вихорева. Кроме того, сведения о пытках вместе с тем были предоставлены в швейцарский МИД. Тема военнопленных, в том числе будет обсуждаться на саммите по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии.

Россиянин Денис Резников добровольно отправился в зону спецоперации на Украине в конце 2022 года. Через полгода он попал в плен под Красногоровкой в ДНР. Боевики ВСУ требовали от дочери Резникова фотографировать военные объекты в обмен на прекращение издевательств над ее отцом. Однако она в итоге обратилась к правозащитникам.

В конце марта 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорилось, что российские военнопленные подвергались пыткам, избиению и насилию на Украине. Такой вывод сделан был после того, как сотрудники УВКПЧ посетили прошедшей зимой бойцов РФ в Незалежной.

Согласно докладу, восемь пленников сообщили об удержании в подвалах от нескольких дней до почти полутора месяцев. При этом 13 бойцов рассказали сотрудникам ООН, что их избивают палками и бьют током. Также украинская сторона за 2022 год и начало 2023-го лишила жизни по меньшей мере 25 российских военнопленных.

Следует отметить, что позднее МИД России заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки в Незалежной. Как подчеркивал посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник, данные организации доказывают «неполную картину того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взятые в плен на запорожском направлении боевики призвали ВСУ сдаваться.