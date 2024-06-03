На избавление от украинцев было выделено пять с половиной миллионов крон.

Чехия начнет способствовать возвращению беглых украинцев на родину. Как пишет сайт EADaily, Министерство внутренних дел страны запустило проект, целью которого является оплатить украинским беженцам добровольное покидание Европы.

На инициативу было выделено 5,5 миллионов крон, на которые планируется отправить обратно на Украину более 400 человек, а также организовать санитарный транспорт для тридцати пациентов.

Концепция так называемого «добровольного возвращения» была предложена чешским правительством еще в середине мая, а реализовать ее планируется в период с июня по ноябрь.

Подобная инициатива смотрится крайне бесчеловечно на фоне потока новостей о преступных методах украинских военкомов, которые отлавливают украинских призывников словно бродячих собак.

Видимо данная инициатива нацелена лишь на то, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом: избавиться от непрошенных гостей с Украины и продлить агонию режима Зеленского еще одной порцией потенциальных боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских юношей отзывают из иностранных вузов.