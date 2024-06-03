Добровольно в лапы военкомов: Чехия будет оплачивать украинцам возвращение на родину

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

Чехия будет оплачивать Украинцам добровольное возвращение на родину

Добровольно в лапы военкомов: Чехия будет оплачивать украинцам возвращение на родину

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На избавление от украинцев было выделено пять с половиной миллионов крон.

Чехия начнет способствовать возвращению беглых украинцев на родину. Как пишет сайт EADaily, Министерство внутренних дел страны запустило проект, целью которого является оплатить украинским беженцам добровольное покидание Европы.

На инициативу было выделено 5,5 миллионов крон, на которые планируется отправить обратно на Украину более 400 человек, а также организовать санитарный транспорт для тридцати пациентов.

Концепция так называемого «добровольного возвращения» была предложена чешским правительством еще в середине мая, а реализовать ее планируется в период с июня по ноябрь.

Подобная инициатива смотрится крайне бесчеловечно на фоне потока новостей о преступных методах украинских военкомов, которые отлавливают украинских призывников словно бродячих собак.

Видимо данная инициатива нацелена лишь на то, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом: избавиться от непрошенных гостей с Украины и продлить агонию режима Зеленского еще одной порцией потенциальных боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских юношей отзывают из иностранных вузов.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
90.19
0.40 97.79
0.66
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

16:52
Три пляжа на миллионы человек: какие водоемы Петербурга безопасны для купания
16:46
«Приводит к последствиям»: Глеба Матвейчука заподозрили в связи с юной актрисой
16:32
Миссия провалена: Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины
16:18
Добровольно в лапы военкомов: Чехия будет оплачивать украинцам возвращение на родину
16:04
Никаких шансов: как российские ПТУРы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром
15:50
Не только маткапитал: какие выплаты можно получить на детей в 2024 году

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Пелагея показала плачущую из-за поступка отца дочь: «Столкнулась с жестокостью папочки»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео