«Очень много»: переживающая развод Нюша рассказала о чем мечтает

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 44 0

Певица Нюша сообщила, что ее мечты многочисленны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Суждено ли ее желаниям сбыться?

Певица Нюша поделилась с корреспондентами сайта 5-tv.ru информацией о самом откровенном — о своих тайных мечтах. На прошедшей недавно премии ИРИ звезда, посетившая мероприятие в роскошном красном платье, призналась, что о ее мечтах окружающие могут только догадываться.

«У меня очень много мечт. Они разные, но я предпочитаю о них не рассказывать. Я считаю, что важно, чтобы они сначала все-таки материализовались и потом уже можно будет ими поделиться», — загадочно улыбается Нюша.

К сожалению, не все мечты певицы исполняются так, как ей бы этого хотелось.

Совсем недавно вдребезги разбились ее надежды на счастливый брак — неделю назад в сеть просочилась информация, что знаменитость разводится с мужем Игорем Сивовым, с которым она жила с 2017 года. В браке у пары родилось двое детей — девочка Серафима-Симба и мальчик Саффон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в одном из интервью супруг Нюши открыто оправдывал измены.

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