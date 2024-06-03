В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков

Какой ущерб сельскому хозяйству принесла обрушившаяся весной непогода?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за майских заморозков может быть введен в России до конца недели, 9 июня. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в беседе с журналистами.
«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями», — сказала она.
Лут добавила, что в денежном эквиваленте пока не подсчитан ущерб, нанесенный сельскому хозяйству от майских заморозков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что майские заморозки привели к гибели посевов в России на площади 830 тысяч гектаров. Также оказались повреждены многолетние насаждения. Лут пообещала, что Минсельхоз займется вопросом, связанным с выплатой компенсаций пострадавшим от заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям.
- 3 июн
- В Чехии 18 человек пострадали от удара молнии
- 3 июн
- Станет похожа на Венеру: чем опасно изменение климата на Земле
- 3 июн
- Три пляжа на миллионы человек: какие водоемы Петербурга безопасны для купания
- 2 июн
- Жителей Москвы предупредили сегодня о грозе с градом и сильным ветром
- 1 июн
- Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды
- 31 мая
- Холодный расчет: в России могут сократить рабочий день из-за жары
- 28 мая
- «Дома просто исчезли»: более 20 человек погибли во время мощного торнадо в США
- 25 мая
- Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе
- 25 мая
- Момент падения кровли школы на детей в Краснодаре попал на видео
- 24 мая
- Ураганный ветер обрушился на Краснодар. Видео
Читайте также
61%
-0.81 96.87
-0.92
Нашли ошибку?