В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

Какой ущерб сельскому хозяйству принесла обрушившаяся весной непогода?

В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Погода

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за майских заморозков может быть введен в России до конца недели, 9 июня. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в беседе с журналистами.

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями», — сказала она.

Лут добавила, что в денежном эквиваленте пока не подсчитан ущерб, нанесенный сельскому хозяйству от майских заморозков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что майские заморозки привели к гибели посевов в России на площади 830 тысяч гектаров. Также оказались повреждены многолетние насаждения. Лут пообещала, что Минсельхоз займется вопросом, связанным с выплатой компенсаций пострадавшим от заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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