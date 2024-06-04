Коррупция, наркотики, оружие: в США начался судебный процесс над сыном Байдена

Как прокомментировал ситуацию президент Соединенных Штатов?

Громкий судебный процесс над сыном американского президента стартовал в США. Хантера Байдена обвиняют в незаконном хранении оружия и даче ложных показаний, в том числе, в сокрытии своей наркозависимости.

Сам Байден-младший заявляет, что уголовное дело завели по политическим мотивам, ведь сейчас в самом разгаре предвыборная кампании его отца

Как глава Белого дома отреагировал на обвинения сыну и какой срок грозит Хантеру Байдену, рассказала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Хантер Байден, погрязший в многочисленных скандалах, теперь станет еще первым в истории Соединенных Штатов президентским сыном — фигурантом уголовного дела. Байдена-младшего обвиняют по трем статьям: две за ложные показания и одна — за незаконное хранение оружия. Как утверждает прокурор, при покупке пистолета кольт Cobra в 2018-м Хантер солгал, что не употребляет наркотики.

О проблемах сына Джо Байдена с запрещенными веществами стало известно на весь мир после того, как в сеть попали видео с ноутбука Хантера. В 2018-м и 2019-м Джо Байден оплачивал лечение сына в клиниках от наркозависимости. Как писали американские журналисты, в это же время деньги отца Хантер тратил на наркотики и оргии с проститутками.

«Мы должны помнить, что это тот же самый Хантер Байден, который занимался очень коррупционными действиями на Украине, которому платили миллионы долларов за то, чтобы он был „крышей“ для некоторых украинских бизнесменов. И он смог это сделать только потому, что был сыном Джо Байдена. Так что сага о Хантере Байдене — это не только нарушение им закона о хранении оружия, но и целая история о неправомерной деятельности Хантера Байдена на Украине», — говорит юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, перед началом судебного разбирательства заявил, что они с супругой гордятся сыном Хантером. Первая леди Джилл Байден в свой 73-й день рождения лично явилась в суд поддержать пасынка.

Хантер утверждает, что обвинения против него носят политический характер. Судебный процесс начался в разгар предвыборной компании его отца.

«В том, что делают эти республиканцы, нет ни справедливости, ни порядочности. Они снова и снова лгут о каждом аспекте моей личной и профессиональной жизни», — утверждает Хантер Байден.

Теперь аспект пристрастия Байдена младшего к запрещенным веществам будут изучать и присяжные в суде. А ключевым свидетелем станет вдова его брата Бо — Хейли Байден, с которой сожительствовал Хантер. Именно она нашла и выбросила тот самый кольт.

Параллельно в отношении младшего Байдена возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на полтора миллиона долларов. На днях американские СМИ сообщили, что президентский сын судится и с бывшей супругой, которой он задолжал почти три миллиона долларов алиментов.

Все это может сильно подпортить рейтинги его отца. Хотя главным судебным разбирательством предвыборной гонки должен был стать суд над основным политическим конкурентом Байдена — Дональдом Трампом по делу о махинациях с финансовыми документами.

«Сейчас вся страна смотрит на дело Трампа. А для республиканцев и для людей, которые поддерживают республиканскую партию, однозначно это — герой, мученик, которого преследуют по политическим убеждениям. В то время как с Байденом, я не думаю, что это сильно влияет на его отца. Потому что отец в таком состоянии, что страна понимает, что это — пожилой человек, которого ведут за ручку, приводят и выводят», — считает адвокат Аркадий Бух.

По законам США Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов. Но сын Джо Байдена может рассчитывать на снисхождение. И, даже если будет признан виновным, скорее всего отделается условным сроком.