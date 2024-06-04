Генпрокуратора РФ потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80

Генеральная прокуратура потребовала передать государству велотрек, который был построен специально к Олимпиаде 1980 года, о чем стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Надзорное ведомство потребовало изъять у Московской федерации профсоюзов объект, который находится в районе Крылатское в столице России. Среди других требований — арест имущества и запрет руководителям спортивного центра распоряжаться велотреком. Генпрокуратура также потребовала позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта.

Последнее требование Арбитражный суд Москвы в итоге удовлетворил. Остальные меры были признаны чрезмерными, так как они бы помешали повседневному использованию велотрека, а также же лишили бы собственника таких прав, как владение и пользование имуществом в период нахождения спора в суде.

Велотрек возвели специально к Олимпиаде 1980 года — его общая площадь превышает 42 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом месяце в Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Прокуратуры.