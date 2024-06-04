Microsoft отключила половину организаций из России от своих сервисов

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Эти подписки получили статус «приостановленный».

Microsoft отключила половину организаций из России от своих сервисов

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Американская корпорация Microsoft прекратила подписки на свои облачные сервисы у более чем половины организаций из России. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний Softline в Telegram-канале.

«Начавшееся с 15 мая ограничение доступа Microsoft к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP продолжается. На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Эти подписки получили статус «приостановленный». Следовательно, продукты больше недоступны для использования компаниям, подпавшим под санкции.

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов в беседе с ТАСС заявил, что такие действия дают российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Microsoft останавливает в России корпоративные подписки на облачные сервисы. При этом недавно Windows и Office заработали у россиян в прежнем режиме без сервисов VPN.

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