Американский разведывательный беспилотник заметили недалеко от Ялты

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 7 0

Что он делал в районе Крыма?

Американский разведывательный беспилотник заметили недалеко от Ялты

Фото: www.globallookpress.com / Sra Tyler Woodward

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет над Черным морем. Он находится приблизительно в 250 километрах Ялты. Это следует из данных Flightradar24.

Сейчас БПЛА направляется в сторону Запада.

Дрон покинул авиабазу на Сицилии и полетел к Черному морю. Метка беспилотника перестала отслеживаться на портале, когда тот пролетал вблизи Крыма.

В последний раз RQ-4B замечали у российских берегов 26 мая. Тогда дрон-разведчик также вылетел с сицилийской базы НАТО Сигонелла, а через некоторое время обнаружился у побережья Краснодарского края недалеко от Сочи.

Дрон Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения в любую погоду и время суток. Он может летать на больших высотах и производить съемку с высоким разрешением практически в режиме онлайн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
2:56
Американский разведывательный беспилотник заметили недалеко от Ялты
2:38
Это есть нельзя: какие популярные продукты опасны для человека
2:21
Взаперти. Украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны
2:03
Господин никто. Почему Зеленский больше не может представлять Украину?
1:51
Глава «Империи сильнейших ведьм» Полынь задержана: что натворила колдунья?

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
«Чтоб на мясо не отправили»: пленный боевик рассказал, почему вступил в «Азов»*
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео