Варианты есть: как поступить в университет без ЕГЭ в 2024 году

Можно сдать внутривузовские экзамены, но кому они доступны?

Чтобы поступить в высшее учебное заведение в России — необязательно сдавать ЕГЭ. Некоторым абитуриентам можно сдать внутривузовские экзамены. Издание URA.RU рассказало, кому доступна такая опция.

Сдавать экзамены в самом университете могут люди с инвалидностью, выпускники колледжей и иностранцы. Также такая функция доступна для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, спортсменов и абитуриентов, которые имеют квоту и право на льготы.

Поступить без результатов ЕГЭ могут победители и призеры международных олимпиад. Иностранцы же имеют право не сдавать школьные предметы в России и поступить по результатам своих экзаменов.

Также есть отдельные квоты для героев РФ, людей награжденными тремя орденами Мужества и детей участников СВО.

Еще ЕГЭ сдавать не обязательно тем, кто собрался получать второе высшее образование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ.