Варианты есть: как поступить в университет без ЕГЭ в 2024 году

Поступить без ЕГЭ в университет можно с помощью внутренних экзаменов
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Можно сдать внутривузовские экзамены, но кому они доступны?
Чтобы поступить в высшее учебное заведение в России — необязательно сдавать ЕГЭ. Некоторым абитуриентам можно сдать внутривузовские экзамены. Издание URA.RU рассказало, кому доступна такая опция.
Сдавать экзамены в самом университете могут люди с инвалидностью, выпускники колледжей и иностранцы. Также такая функция доступна для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, спортсменов и абитуриентов, которые имеют квоту и право на льготы.
Поступить без результатов ЕГЭ могут победители и призеры международных олимпиад. Иностранцы же имеют право не сдавать школьные предметы в России и поступить по результатам своих экзаменов.
Также есть отдельные квоты для героев РФ, людей награжденными тремя орденами Мужества и детей участников СВО.
Еще ЕГЭ сдавать не обязательно тем, кто собрался получать второе высшее образование.
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