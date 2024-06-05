В Петербурге стартовал первый день Международного экономического форума

Сегодня в Петербурге открывается Международный экономический форум, главная тема которого — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

На самое масштабное деловое событие года приглашены представители более чем 130 стран. Несмотря на санкции, форум остается одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов современной экономики.

Чем будут удивлять гостей экономического саммита, выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Нулевой день экономического форума традиционно начинается с осмотра гостями стендов корпораций и регионов. Встречают здесь по яркой картинке и движущимся мониторам, каждый — как произведение искусства. Лозунг Новгородской области «Поехали» и отмашка для старта 27-го саммита, и призыв гостям приезжать в регион и инвестировать в него.

Тем более, в проекте уже к 2028 году запустить скоростную железнодорожную магистраль, от Северной столицы до Великого Новгорода можно будет добраться за полчаса. Это быстрее, чем проехать одну ветку в петербургском метро.

«Мы решили сделать посыл такой, что поехали к нам, потому что у нас есть инновации, разработки, есть инвестиционные проекты. Куча объектов, которые еще в стадии строительства. Вот как раз на тач-панели представляем нашу особую экономическую зону промышленно-производственного типа „Новгородская“, в которой уже девять резидентов», — рассказал директор государственного областного автономного учреждения «Агентство развития Новгородской области» Виктор Быков.

Деловая программа саммита более чем насыщенная — сотни подписаний и соглашений. Традиционно в пленарном заседании примет участие глава государства. Президент ответит на многочисленные вопросы, в том числе касающиеся урегулирования украинского кризиса. Владимира Путина ждут переговоры с лидерами сразу нескольких государств.

Так, Боливия показывает рекордный товарооборот с Россией и сотрудничает с госкорпорацией Росатом. Встречи с президентами Сербии, Зимбабве, руководителем нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Все больше стран хотят вступить в объединение, например, недавно, об этом заявили в Турции. Ну а почетный статус страны-гостя форума в этом году у Омана.

Стенды, которые не просто хочется разглядывать. Хочется подойти и понюхать, такие тут стоят ароматы. Более 150 сортов цветов было использовано только для одного панно. Ззакрепляют цветы в самый последний момент, чтобы они подольше простояли. Площадь этой работы составляет 95 квадратных метров, это, примерно, как четырехкомнатная квартира.

Флаги у «Экспофорума», кажется, не сосчитать — 136 стран принимают участие в главном саммите лета. На входе и представители отечественного автопрома. Через несколько часов здесь презентуют новинку АвтоВАЗа Lada «Искра». Авто скрыто от глаз журналистов, но некоторые подробности стали известны.

Роботизированный помощник помогает одному из крупнейших банков страны. Эта собака-робот наполовину состоит из отечественных деталей, наполовину — из китайских, софт русский. Ожидается, что она сможет провожать гостей к стенду банка или, например, к моделям небоскреба.

Еще больший обмен технологиями, увеличение товарооборота с Поднебесной, естественно, обсудят в рамках диалога Россия — Китай. Предусмотрено множество двусторонних встреч и круглых столов: ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — ЮАР. Это очевидно, ведь ключевая тема 27-го форума — «Основа многополярного мира и новые точки роста».

По количеству участников и стран саммит вышел на допандемийный уровень. Отельеры еще за несколько месяцев отмечали повышенный спрос на даты форума. Загрузка номерного фонда более чем на 90 процентов. Например, в одном из отелей цена номера в летний сезон составляет около 10 тысяч рублей за ночь. Но в дни экономического форума стоимость выросла до 35 тысяч.

«В среднем, как я отслеживал, ценник поднимался где-то в три-четыре и до бесконечности, то есть у кого насколько фантазии, видимо, хватало. В три-четыре-пять раз», — рассказал управляющий отелем Максим Валов.

Другие цифры, которые всегда интересны — стоимость гастросетов. В первый день форума за 4 тысячи 900 рублей предлагают полакомиться рукколой с телятиной, ухой из форели и сига, каре ягненка или филе морского карася. Но обсуждать по итогам нулевого дня, естественно, будут не региональную кухню, а первые соглашения, которые начнут подписывать в самое ближайшее время.