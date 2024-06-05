Аэропорт Пулково обслужит свыше 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ

На время проведения форума в воздушной гавани усилены меры безопасности.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Аэропорт Пулково намерен обслужить более 260 тысяч пассажиров из России и других стран в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.
«Свыше 260 тысяч пассажиров из России и зарубежья, сотни регулярных рейсов и около 100 частных воздушных судов будут обслужены в период Петербургского международного экономического форума в аэропорту Пулково», — указывается в публикации.
На время проведения ПМЭФ в аэропорту действуют усиленные меры безопасности. Так, на подъезде к Пулково организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспорта. В этой связи воздушная гавань призвала при планировании поездки закладывать чуть большее количество времени на дорогу.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге стартовал Международный экономический форум. Участниками форума станут более 17 тысяч человек из 136 государств.
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