Робот-человек встречает посетителей на стенде Подмосковья на ПМЭФ-2024

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 46 0

27-й Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в «Экспофоруме» встречает робот-человек. Видео с места публикует 5-tv.ru.

«Привет, я занимаюсь разработкой вселенского плана восстания машин. Ладно, шучу», — говорит робот гостям.

Инновация представлена на стенде Подмосковья. Робот сам говорит, что заботится о комфорте жителей региона.

Также в «Экспофоруме» представлен стенд Петербурга с макетами выпускаемых катамаранов и теплоходов. Гостей ждет и макет скоростного поезда для Высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной Столицей и другими городами.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился ПМЭФ за 27 лет.

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