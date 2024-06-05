Нина Гребешкова вышла на связь после сообщений об экстренной госпитализации

Как сейчас себя чувствует вдова легендарного Леонида Гайдая?

Заслуженная артистка России и вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Все в порядке», — сказала она в беседе с журналистами.

Ранее несколько интернет-ресурсов сообщало, что Гребешкову якобы увезли в больницу.

По данным некоторых медиа, еще 3 июня 93-летняя актриса пожаловалась врачам на боли в животе. Сообщалось, что за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. После падения актрисе стало плохо, и было принято решение экстренно ехать в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сейчас выглядит единственная дочь советского режиссера Леонида Гайдая — Оксана Гайдай.