«Ей очень плохо»: Лерчек рассказала о состоянии Блиновской
Лерчек рассказала, что Блиновская плохо себя чувствует без детей
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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Блогер посоветовала взглянуть на ситуацию под другим углом.
Блогер Лерчек приехала выступать на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) в качестве спикера. Там инфлюенсер рассказала о самочувствии своей коллеги — «королевы марафонов» Елены Блиновской, против которой выдвинуты обвинения в неуплате налогов и отмывании денежных средств.
«Ее состояние эмоциональное не очень хорошее, потому что ей очень плохо без детей. Очень плохо. Действительно! Я думаю, здесь нужно говорить и рассуждать не с точки зрения человека, который торговал курсами и не платил налоги, и теперь такая плохая сидит, а с точки зрения матерей», — сказала блогер корреспонденту 5-tv.ru.
Она отметила, что матерям очень сложно не участвовать в жизни собственных детей. Поэтому Лерчек искренне сопереживает Блиновской.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд закрыл дело Чекалина о разделе совместно нажитого имущества с Лерчек.
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