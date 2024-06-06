Актриса Женя Малахова раскрыла пол будущего ребенка: «Уже люблю тебя»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 34 0

Актриса Женя Малахова провела вечеринку, на которой узнала пол ребенка

Актриса Женя Малахова раскрыла пол будущего ребенка: «Уже люблю тебя»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ради этого она устроила крутую вечеринку.

Актриса Евгения Малахова устроила вечеринку, на которой наконец-то раскрыла пол будущего ребенка. Как пишет сайт 7Дней.ru, в одном из московских ресторанов собрались близкие и друзья знаменитости, среди которых — Лиза Моряк, Анна Пескова, Елена Кулецкая и Елена Николаева, Lova Lova и многие другие.

На мероприятие необходимо было прийти в одежде голубого или розового цвета, попробовав угадать пол наследника актрисы. Гости оставили свои пожелания для будущего малыша в специальном блокноте, где первая запись была сделана самой Малаховой:

«Я твоя мама. Уже люблю!» — написала Евгения.

Под конец вечеринки актриса разрезала торт с надписью «Boy or girl?» («Мальчик или девочка?»), начинка в котором оказалась розовой. Дочка станет вторым ребенком в семье Малаховой — в 2022 году у нее уже родился сын Федор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности.

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