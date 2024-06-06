Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41 0

Додон: Молдавия может использоваться для транзита оружия на Украину

Фото, видео: РИА Новости / Геннадий Дубовой; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024 Спецоперация

Экс-глава республики обеспокоен тем, что ее нынешнее правительство нарушает положение конституции о нейтральном статусе страны.

Молдавия может играть роль транзитной территории для поставок оружия на Украину, что противоречит нейтральному статусу республики. Об этом экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью 5-tv.ru в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«У нас есть сигналы с мест от сотен руководителей, которые нам докладывают, что неизвестные грузы, неизвестные эшелоны без проверок заезжают в Молдову с румынской стороны, а Румыния — это НАТО, и транзитом уходят на Украину. Конечно, возникают вопросы: а что там? Конкретно, какой там груз, мы не скажем, но мы понимаем, что там товар двойного назначения, товар, который может быть использован в военных целях», — уверен Додон.

По его словам, депутаты от Партии социалистов, которую он возглавляет, не раз поднимали этот вопрос в молдавском парламенте и требовали, чтобы министр обороны и правительство отчитались о неизвестных эшелонах.

«Это очень опасно для нейтральной страны, поэтому мы будем с этим бороться. Мы надеемся, что при смене власти в Молдавии придут нормальные государственники, которые будут соблюдать конституцию. Во всяком случае у нас позиция здесь категорическая», — подчеркнул политик.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как освобождение Авдеевки повлияло на ситуацию в Донецкой народной республике, по словам ее главы Дениса Пушилина.

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