«Ешьте все подряд»: врач развеял миф о связи цвета ягоды и последующей аллергии

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 26 0

Врач Таточенко: аллергенность ягод не зависит от их цвета

«Ешьте все подряд»: врач развеял миф о связи цвета ягоды и последующей аллергии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Л

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Когда нужно ограничивать свой рацион, чтобы избежать такой реакции?

Цвет ягод не влияет на их аллергенность. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Таточенко в беседе с aif.ru.

По словам профессора, миф о зависимости цвета плода и аллергической на него реакции распространился даже среди медиков.

«Это выдумка. Когда меня спрашивают кормящие матери, я говорю, ешьте все подряд. Им надо питаться нормально и полезно: что ест мать, идет на развитие ребенка», — объяснил Владимир Таточненко.

Профессор также добавил, что ограничивать употребление тех или иных плодов нужно только в том случае, если на них уже есть аллергия или любые другие проявления непереносимости. Как отметил Владимир Таточенко, они могут проявляться рвотой, сыпью и диареей.

«Если их нет, не надо отказываться ни от красного, ни от цитрусовых, ни иных полезных продуктов», — объяснил Таточенко.

Специалист также добавил, что среди самых сильных продуктов-аллергенов можно выделить арахис, сою, лесные орехи, пшеницу, ракообразных, яйца, рыбу и молоко.

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