Выпил и перекусил: на ПМЭФ угощали кофе в стаканчиках из печенья

На ПМЭФ угощали кофе в стаканчиках из печенья
Фото, видео: 5-tv.ru
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Лаконичный и удобный способ понравился многим.
Кофе в стаканчиках из печенья с тонким слоем шоколада угощали в первый день участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Лаконичный и удобный способ понравился многим. К слову, событий на мероприятиях много, поэтому быстрый перекус очень удобен в ритме современного мира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах нулевого дня ПМЭФ-2024.
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