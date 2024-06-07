«За этим будущее»: Россия может стать центром экотуризма

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 15 0

Депутат Фетисов: Россия может стать мировым центром экотуризма

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Многие семьи уже сегодня путешествуют по стране с рюкзаками и надувными лодками.

Россия может стать центром экологического и аграрного туризма. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов корреспонденту «Известий» на ПМЭФ (Петербургский международной экономический форум).

«За этим будущее. Развитие регионов, поддержка местного предпринимателя, это много чего за собой потянет. Мы должны понимать, что экотуризм в мире имеет особый статус, а наша территория позволяет стать меккой для экологического туризма», — сказал депутат.

Депутат подчеркнул, что во время поездок по России лично замечал, как семьи путешествуют с рюкзаками и надувными лодками. Это значит, что людям действительно нравится экотуризм. Он отметил, что для этого нужно создавать инфраструктуру, но и при этом важно не нанести вред природе.

Пока что в этой сфере бизнес развивается медленно. Это происходит из-за отсутствия закона в категории экотуризма. Предприниматели не хотят рисковать и вкладываться в то, что завтра могут запретить.

Депутат отметил, что экотуризм может стать серьезным экономическим инструментом России. Ведь в стране невероятное количество мест, которые можно посетить.

Также у РФ огромный потенциал в гастрономическом туризме. Почти у всех регионов России разнообразная кухня и ритуалы приема пищи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил создать условия для экотуризма во всех нацпарках России.

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