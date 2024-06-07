Двух пропавших в лесу детей ищут в Свердловской области

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Двух пропавших в лесу детей ищут в Свердловской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

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Местность прочесывают свыше 80 волонтеров.

Поисково-спасательная операция проходит в Свердловской области. Там потерялись двое детей — 12-летний мальчик и его десятилетняя сестра. Они пошли гулять в лес вместе с дедушкой, но заблудились. Пожилому мужчине удалось выбраться, а его внуки так домой и не вернулись. Теперь их ищут сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры.

Как не потерять ребенка в лесу и что делать, если он пропал — советы эксперта

«Поиски будут проходить ровно столько, сколько мы их ищем. Как только мы получим статус, что мы их нашли, то поиск закончится. Пока мы это не услышим — мы будем находиться здесь. Осложняется это все это тем, что здесь дикие животные имеются, болота, ну и непроходимый лес», — сказал старший по поискам отряда «ЛизаАлерт» Сергей Никитин.

Всего в поисках задействовано 80 человек. Люди приехали из разных городов, в том числе Кургана, Тюмени и Москвы. Спасатели даже поднимали в небо вертолет. Но пока детей обнаружить не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечь ребенка от похищения.

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