«Оккупировав Украину»: Додик о планах Запада разделить Россию на пять частей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Додик рассказал о планах Запада разделить Россию на пять частей

«Оккупировав Украину»: Додик о планах Запада разделить Россию на пять частей

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Раздел Югославии 20 лет назад был лишь «тренировкой».

Запад хотел разделить Россию на пять частей, но президент страны Владимир Путин понял это и встал во главе борьбы за русские государственные интересы. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию», — заявил Додик в интервью ТАСС.

По словам политика, Запад наивно полагал, что сможет снова реализовать свой замысел, который ранее удавался ему в других частях света. Однако российский лидер сразу понял это и встал на защиту национальных государственных интересов, отметил Додик.

Он уверен, что Европа сделала Россию своей целью из-за богатых ресурсов, которыми она сама не обладает.

Президент России и глава Республики Сербской провели переговоры 6 июня. На встрече Путин заявил о восстановительном росте товарооборота между странами.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами.

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