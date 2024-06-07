«Мы конкурируем»: VK обогнал в мае YouTube по доле мобильного трафика

Глава Минцифры Максут Шадаев призвал и дальше создавать стимулы для развития российских платформ.

Российская экосистема VK в мае этого впервые обогнала видеохостинг YouTube по доле мобильного трафика. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на сессии «Добро или зло? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шадаев назвал это «интересным фактом» и хорошим результатом работы.

«Это очень важный факт. Я считаю, это очень хороший результат работы ребят. Это показывает, что мы конкурируем. YouTube не ограничен, но успешно с ним конкурируем», — говорит Шадаев.

Также он обмолвился, что задача государства — создавать и дальше такие стимулы, чтобы российские платформы развивались.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

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