Банк «РОССИЯ» и «Аквариус» займутся импортозамещением ИТ-решений

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

Соглашение было достигнуто на полях ПМЭФ-2024.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2024

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и Группа Компаний (ГК) «Аквариус» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Компании объединят усилия для осуществления стратегии импортозамещения ИТ-решений в значимых отраслях российской экономики, в том числе в производстве электронных компонентов. Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и председатель Совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин.

Соглашением предусмотрено финансирование в области разработки и производства отечественного радиоэлектронного оборудования для замены аналогов мировых брендов. Это даст возможность обеспечить стабильную работу и независимость ИТ-инфраструктуры компаний важнейших отраслей экономики страны от иностранных решений. Также будет повышена устойчивость бизнеса к политическим и экономическим рискам.

«Спрос на компьютерную технику отечественных брендов и российское программное обеспечение стремительно увеличивается. По данным экспертов, каждый пятый продаваемый в РФ компьютер — российского производства, а рынок разработки ПО растет на 15% в год. Мы видим значительный потенциал этой отрасли и считаем проекты ГК „Аквариус“ интересными и перспективными с точки зрения импортозамещения и обеспечения цифровой безопасности российских компаний», — сказала Полипенко.

По ее словам, дополнительное финансирование позволит ГК расширить линейку компьютеров и вывести на рынок новые программные продукты. Они будут востребованы как бизнесом, так и розничными потребителями.

Со своей стороны Калинин добавил, что благодаря соглашению ГК готова в полной мере обеспечить замену ИТ-инфраструктуры компаний важнейших отраслей экономики РФ.

«Для этого у нас есть два собственных производственных комплекса и три Центра разработок в стране, накопленный за 35 лет работы опыт и пул технологических партнеров. Осуществление политики импортозамещения в различных отраслях экономики — наша важнейшая задача на данный момент. Благодаря этому мы сможем достичь цифрового суверенитета страны, одного из ключевых признаков стабильности — как на государственном, так и корпоративном уровнях», — уточнил он.

Глава ГК «Аквариус» уточнил, что сейчас финансовые организации стали обращать больше внимания на необходимость инвестирования в такую значимую отрасль радиоэлектроники.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Тема:
ПМЭФ 2024
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