Путин: Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС

Глава государства отметил результативность работы с партнерами по союзу.
Фото: © РИА Новости / Иван Секретарев
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Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
«Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕАЭС, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли на 4,7%. Причем его структура качественно улучшилась, а именно — подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции», — сказал Путин.
XXVII Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал Путин о военной сфере России.
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