В ЕАЭС сообщили о положительной динамике роста ВВП и промышленности объединения

Взаимная торговля внутри союза достигла почти 90 миллиардов долларов.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показывает положительную динамику и рост более чем на 14%. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) Бакытжан Сагинтаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«ВВП ЕАЭС демонстрирует положительную динамику. Рост превысил 14%. Взаимная торговля удвоилась и составила почти 90 миллиардов долларов. Ее доля в общем объеме внешней торговли ЕАЭС выросла до 18%», — отметил Сагинтаев.

Он добавил, что инвестиции в основной капитал в рамках ЕАЭС выросли на 43% и составили 457 миллиардов долларов, а сектор промышленности объединения прирос почти на 23%.

Также глава Коллегии ЕАЭК указал на успешное формирование единого рынка товаров в рамках объединения. В частности, он отметил единое таможенное регулирование, высокую степень либерализации единого рынка труда, общую систему техрегулирования и единый режим торговли с третьими странами.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

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