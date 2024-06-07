«Весьма и весьма провокационные»: Песков о заявлениях Макрона по Украине

Песков назвал заявление Макрона об Украине нагнетающим напряженность
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
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Как французский лидер расшатывает обстановку своими высказываниями?
Абсолютную поддержку киевского режима и готовность вовлечься в конфликт на Украине демонстрирует президент Франции Эммануэль Макрон. Так прокомментировал его заявление о готовности передать оружие для ВСУ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивном», — заявил Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
До этого французский лидер заявил, что Париж готов отправить Украине истребители Mirage 2000-5. Также Макрон сообщил о намерении подготовить пилотов ВСУ. Вместе с тем он подчеркнул, что французское вооружение не будут использовать для атаки мирных жителей на территории России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байден резко ответил Макрону на предложение отправить инструкторов на Украину.
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